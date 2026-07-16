Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Alphabet C (ex Google)-Investment im Blick
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16.07.2026 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 131,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,585 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 807,91 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 15.07.2026 auf 370,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +180,79 Prozent.
Alphabet C (ex Google) wurde am Markt mit 4,34 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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