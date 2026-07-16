Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Alphabet C (ex Google)-Investment im Blick 16.07.2026 16:04:02

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 131,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,585 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 807,91 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 15.07.2026 auf 370,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +180,79 Prozent.

Alphabet C (ex Google) wurde am Markt mit 4,34 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images

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