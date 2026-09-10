Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 10.09.2021 wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 141,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,705 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 328,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 231,38 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +131,38 Prozent.

Alphabet C (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,09 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at