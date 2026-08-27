Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Investmentbeispiel
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27.08.2026 16:03:34
Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.08.2025 wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 208,21 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,803 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 628,64 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 26.08.2026 auf 339,10 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,86 Prozent angewachsen.
Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,20 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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