Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Lukratives Alphabet C (ex Google)-Investment?
|
26.11.2026 16:03:31
Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 138,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,348 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 19 604,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 270,98 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 96,05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 3,38 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
25.11.26
|Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
25.11.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
25.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
25.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
25.11.26
|US-Geschworene sprechen Huawei der Geldwäsche schuldig (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert letztendlich deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|248,50
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.