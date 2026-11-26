Anleger, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 138,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,348 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 19 604,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 270,98 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 96,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 3,38 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at