Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Profitable Alphabet C (ex Google)-Investition? 08.10.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Alphabet C (ex Google)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Anteile betrug an diesem Tag 140,06 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,140 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 480,22 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 07.10.2026 auf 347,37 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 148,02 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 4,21 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: anchinthamb / Shutterstock.com

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16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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