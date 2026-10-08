Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Profitable Alphabet C (ex Google)-Investition?
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08.10.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Alphabet C (ex Google)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Anteile betrug an diesem Tag 140,06 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,140 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 480,22 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 07.10.2026 auf 347,37 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 148,02 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 4,21 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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