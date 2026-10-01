Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 131,85 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,758 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (340,74 USD), wäre die Investition nun 258,43 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 158,43 Prozent vermehrt.

Alphabet C (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4,12 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at