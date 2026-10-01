Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Rentable Alphabet C (ex Google)-Investition?
|
01.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 131,85 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,758 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (340,74 USD), wäre die Investition nun 258,43 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 158,43 Prozent vermehrt.
Alphabet C (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4,12 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Naypong / Shutterstock.com
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Google releases most advanced Gemini AI model (Financial Times)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|298,80
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor wenig bewegtem Start -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.