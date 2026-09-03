Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Profitables Alphabet C (ex Google)-Investment?
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03.09.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren verdient
Das Alphabet C (ex Google)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alphabet C (ex Google)-Aktie 136,80 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 73,099 Alphabet C (ex Google)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 333,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 24 399,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 143,99 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 4,07 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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