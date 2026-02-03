Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Amazon-Anlage
|
03.02.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Amazon-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 103,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, befänden sich nun 96,721 Amazon-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (242,96 USD), wäre die Investition nun 23 499,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 134,99 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Amazon eine Börsenbewertung in Höhe von 2,55 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ioan Panaite / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
|
30.01.26
|Aktie im Fokus: Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? (dpa-AFX)
|
30.01.26
|OpenAI: Amazon will mit bis zu 50 Milliarden Dollar bei ChatGPT einsteigen (Spiegel Online)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Mittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|OpenAI in talks to raise $40bn in investments from Nvidia, Amazon and Microsoft (Financial Times)
|
28.01.26
|Amazon schließt kassenlose Supermärkte (Spiegel Online)
|
28.01.26
|Amazon-Aktie verliert: Großangelegter Stellenabbau (dpa-AFX)