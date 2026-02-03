Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Amazon-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Amazon-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 103,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, befänden sich nun 96,721 Amazon-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (242,96 USD), wäre die Investition nun 23 499,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 134,99 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Amazon eine Börsenbewertung in Höhe von 2,55 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at