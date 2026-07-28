Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Amazon eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Amazon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Amazon-Anteile bei 181,52 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,551 Amazon-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.07.2026 127,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 231,39 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 127,48 USD entspricht einer Performance von +27,48 Prozent.

Zuletzt verbuchte Amazon einen Börsenwert von 2,50 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at