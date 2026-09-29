Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Amazon-Performance
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29.09.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 41,45 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,412 Amazon-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amazon-Papiers auf 246,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 593,81 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 493,81 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Amazon eine Marktkapitalisierung von 2,69 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Benny Marty / Shutterstock.com
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