Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Lukrative Amazon-Investition?
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12.05.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Amazon-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amazon-Papiers betrug an diesem Tag 35,90 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,858 Amazon-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.05.2026 7 493,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 268,99 USD belief. Mit einer Performance von +649,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Amazon belief sich zuletzt auf 2,93 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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