Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Lukrativer Amazon-Einstieg? 27.10.2026 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amazon-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Amazon-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,92 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,439 Amazon-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 087,54 USD, da sich der Wert eines Amazon-Anteils am 26.10.2026 auf 249,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 508,75 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Annette Shaff / Shutterstock.com

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