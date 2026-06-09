Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Rentable Amazon-Investition? 09.06.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Amazon-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 09.06.2016 wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amazon-Papier bei 36,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 274,857 Amazon-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (245,22 USD), wäre das Investment nun 67 400,54 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 574,01 Prozent zugenommen.

Amazon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,65 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Annette Shaff / Shutterstock.com

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