Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Profitable Amazon-Investition? 04.08.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Amazon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amazon-Anteile an diesem Tag bei 38,04 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,289 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 466,65 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 03.08.2026 auf 284,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +646,66 Prozent.

Insgesamt war Amazon zuletzt 2,93 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ioan Panaite / Shutterstock.com

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