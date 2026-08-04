Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amazon-Anteile an diesem Tag bei 38,04 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,289 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 466,65 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 03.08.2026 auf 284,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +646,66 Prozent.

Insgesamt war Amazon zuletzt 2,93 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at