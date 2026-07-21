Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Rentable Amazon-Investition? 21.07.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amazon-Aktie Investoren gebracht.

Amazon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 130,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Amazon-Papier investiert hätte, hätte er nun 76,923 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Amazon-Aktien wären am 20.07.2026 19 230,00 USD wert, da der Schlussstand 249,99 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92,30 Prozent vermehrt.

Amazon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,66 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: pianodiaphragm / Shutterstock.com

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