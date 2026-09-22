Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 22.09.2021 wurde das Amazon-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 169,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 59,171 Amazon-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (258,45 USD), wäre die Investition nun 15 292,67 USD wert. Mit einer Performance von +52,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at