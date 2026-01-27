Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Profitable Amazon-Investition?
|
27.01.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht
Das Amazon-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Amazon-Papier bei 235,42 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Amazon-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,248 Amazon-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 1 012,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 238,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,27 Prozent.
Amazon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,57 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Eddy Galeotti / Shutterstock.com
