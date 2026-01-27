Amazon Aktie

Profitable Amazon-Investition? 27.01.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Amazon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Amazon-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Amazon-Papier bei 235,42 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Amazon-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,248 Amazon-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 1 012,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 238,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,27 Prozent.

Amazon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,57 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

