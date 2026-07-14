Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amazon-Aktien verdienen können.

Am 14.07.2025 wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 225,69 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,431 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 247,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 095,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,58 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Amazon eine Börsenbewertung in Höhe von 2,65 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at