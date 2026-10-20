Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Amazon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Amazon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Amazon-Aktie an diesem Tag 170,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,586 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 262,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 153,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,70 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Amazon belief sich zuletzt auf 2,70 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at