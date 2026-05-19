Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 19.05.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Amazon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Amazon-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Amazon-Aktie an diesem Tag bei 206,16 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,506 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Amazon-Papiers auf 264,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 847,30 USD wert. Das entspricht einem Plus von 28,47 Prozent.

Amazon war somit zuletzt am Markt 2,83 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Benny Marty / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten