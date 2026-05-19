Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Langfristige Anlage
|
19.05.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen
Das Amazon-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Amazon-Aktie an diesem Tag bei 206,16 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,506 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Amazon-Papiers auf 264,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 847,30 USD wert. Das entspricht einem Plus von 28,47 Prozent.
Amazon war somit zuletzt am Markt 2,83 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Benny Marty / Shutterstock.com
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