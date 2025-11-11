Amazon Aktie
11.11.2025 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 11.11.2022 wurde die Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 100,79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amazon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,992 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 246,45 USD, da sich der Wert einer Amazon-Aktie am 10.11.2025 auf 248,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 146,45 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Amazon belief sich zuletzt auf 2,62 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
