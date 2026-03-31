Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Rentable Amazon-Investition?
|
31.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Amazon-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 103,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,681 Amazon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 945,49 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 30.03.2026 auf 200,95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,55 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Amazon zuletzt 2,15 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Shutterstock / QubixStudio
Nachrichten zu Amazon
|
31.03.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.03.26
|NYSE-Handel: Dow Jones legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
31.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.03.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.03.26
|Amazon-Aktie etwas fester: Produktion von "Tomb Raider"-Serie vorerst pausiert (dpa-AFX)
|
27.03.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.03.26
|Dow Jones aktuell: Das macht der Dow Jones mittags (finanzen.at)