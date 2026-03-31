Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Rentable Amazon-Investition? 31.03.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Amazon eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Amazon-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 103,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,681 Amazon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 945,49 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 30.03.2026 auf 200,95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,55 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Amazon zuletzt 2,15 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Shutterstock / QubixStudio

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