10.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 152,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,541 Amazon-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.03.2026 auf 213,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 396,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,64 Prozent angezogen.
Amazon wurde am Markt mit 2,29 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
