Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Amazon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Amazon-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 203,26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Amazon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,492 Amazon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,38 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 23.03.2026 auf 210,14 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,38 Prozent erhöht.

Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2,25 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at