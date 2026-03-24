Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Frühes Investment
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24.03.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Amazon-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 203,26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Amazon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,492 Amazon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,38 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 23.03.2026 auf 210,14 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,38 Prozent erhöht.
Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2,25 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
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