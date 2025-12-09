Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Amazon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 89,09 USD. Bei einem Amazon-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,225 Amazon-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (226,89 USD), wäre die Investition nun 2 546,75 USD wert. Damit wäre die Investition um 154,68 Prozent gestiegen.

Amazon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,45 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at