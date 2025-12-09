Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Amazon-Anlage? 09.12.2025 16:04:25

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Amazon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 89,09 USD. Bei einem Amazon-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,225 Amazon-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (226,89 USD), wäre die Investition nun 2 546,75 USD wert. Damit wäre die Investition um 154,68 Prozent gestiegen.

Amazon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,45 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten