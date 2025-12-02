Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

Rentable Amazon-Investition? 02.12.2025 16:04:23

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Amazon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.12.2024 wurde die Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 210,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Amazon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,475 Amazon-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 01.12.2025 111,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,00 Prozent gesteigert.

Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,49 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Annette Shaff / Shutterstock.com

