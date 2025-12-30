Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Amazon-Performance im Blick
|
30.12.2025 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor einem Jahr verdient
Am 30.12.2024 wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 221,30 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Amazon-Aktie investierten, hätten nun 4,519 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 048,67 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 29.12.2025 auf 232,07 USD belief. Das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent.
Jüngst verzeichnete Amazon eine Marktkapitalisierung von 2,48 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ioan Panaite / Shutterstock.com
