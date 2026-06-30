Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in American Express-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der American Express-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren American Express-Anteile an diesem Tag 60,76 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die American Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,646 American Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 340,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 561,03 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 461,03 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für American Express eine Börsenbewertung in Höhe von 232,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at