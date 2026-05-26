American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|American Express-Investment im Blick
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26.05.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem American Express-Papier statt. Diesen Tag beendete das American Express-Papier bei 158,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die American Express-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,306 American Express-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 311,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 966,07 USD wert. Damit wäre die Investition 96,61 Prozent mehr wert.
Insgesamt war American Express zuletzt 212,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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