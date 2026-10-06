American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Profitable American Express-Investition?
|
06.10.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die American Express-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 149,32 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das American Express-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,970 American Express-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der American Express-Aktie auf 304,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 360,30 USD wert. Damit wäre die Investition um 103,60 Prozent gestiegen.
American Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 205,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
|
01.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter (finanzen.at)
|
22.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.09.26
|dailyAktien: American Express – Überverkauft unter den Durchschnittslinien (NewsTool)
Analysen zu American Express Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|270,20
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.