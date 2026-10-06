Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen American Express-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die American Express-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 149,32 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das American Express-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,970 American Express-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der American Express-Aktie auf 304,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 360,30 USD wert. Damit wäre die Investition um 103,60 Prozent gestiegen.

American Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 205,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at