Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Express-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 152,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,654 American Express-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 312,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204,15 USD wert. Mit einer Performance von +104,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von American Express belief sich zuletzt auf 213,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at