American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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American Express-Anlage 18.08.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Express-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das American Express-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Express-Papier bei 162,13 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die American Express-Aktie investiert hat, hat nun 6,168 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 336,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 073,71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107,37 Prozent angewachsen.

American Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 231,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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