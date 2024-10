Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in American Express-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das American Express-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die American Express-Aktie bei 149,19 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die American Express-Aktie investierten, hätten nun 6,703 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen American Express-Anteile wären am 30.09.2024 1 817,82 USD wert, da der Schlussstand 271,20 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,78 Prozent angewachsen.

American Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 191,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at