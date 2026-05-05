Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in American Express-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen American Express-Anteile an diesem Tag bei 63,92 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,645 American Express-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.05.2026 gerechnet (319,21 USD), wäre die Investition nun 4 993,90 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 4 993,90 USD, was einer positiven Performance von 399,39 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte American Express einen Börsenwert von 218,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at