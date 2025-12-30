American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|American Express-Investition
|
30.12.2025 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der American Express-Aktie statt. Der Schlusskurs der American Express-Aktie betrug an diesem Tag 147,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in American Express-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,682 American Express-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.12.2025 25 402,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 375,32 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 154,02 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 262,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
