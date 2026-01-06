Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in American Express-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.01.2021 wurde die American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Express-Anteile an diesem Tag 123,06 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 81,261 American Express-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 862,99 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 05.01.2026 auf 379,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 208,63 Prozent vermehrt.

American Express war somit zuletzt am Markt 256,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

