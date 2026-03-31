American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Investmentbeispiel
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31.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades American Express-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 141,44 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 70,701 American Express-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.03.2026 21 032,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 297,49 USD belief. Das entspricht einem Plus von 110,33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von American Express bezifferte sich zuletzt auf 201,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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