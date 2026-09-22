Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Express-Aktie Investoren gebracht.

Die American Express-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American Express-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,547 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 313,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 485,21 USD wert. Damit wäre die Investition um 385,21 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von American Express bezifferte sich zuletzt auf 210,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at