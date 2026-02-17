Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen American Express-Investment gewesen.

American Express-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das American Express-Papier an diesem Tag bei 311,04 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die American Express-Aktie investierten, hätten nun 32,150 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 337,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 850,69 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,51 Prozent erhöht.

Der American Express-Wert an der Börse wurde auf 231,20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at