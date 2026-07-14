Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Express gewesen.

Am 14.07.2023 wurden American Express-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 173,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 57,673 American Express-Anteilen. Die gehaltenen American Express-Anteile wären am 13.07.2026 20 441,20 USD wert, da der Schlussstand 354,43 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 104,41 Prozent gesteigert.

American Express wurde am Markt mit 240,60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at