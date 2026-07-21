American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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Langfristige Investition 21.07.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen American Express-Investment gewesen.

Die American Express-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 172,51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,580 American Express-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (351,93 USD), wäre das Investment nun 204,01 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 204,01 USD entspricht einer Performance von +104,01 Prozent.

Alle American Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 242,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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