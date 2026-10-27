Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in American Express gewesen.

Das American Express-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 361,67 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in American Express-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,650 American Express-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 315,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 710,98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,89 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von American Express belief sich zuletzt auf 210,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at