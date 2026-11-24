American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Langfristige Investition
|
24.11.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit American Express-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 355,93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das American Express-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,281 American Express-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,22 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 23.11.2026 auf 306,90 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 86,22 USD, was einer negativen Performance von 13,78 Prozent entspricht.
American Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 203,59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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