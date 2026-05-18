Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Frühes Investment
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18.05.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 18.05.2016 wurde die Amgen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 150,83 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Amgen-Aktie investierten, hätten nun 66,300 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 326,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 634,29 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 116,34 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 176,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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