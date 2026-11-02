Amgen Aktie

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WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

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Rentables Amgen-Investment? 02.11.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Amgen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Amgen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 138,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amgen-Aktie investiert, befänden sich nun 72,098 Amgen-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 598,41 USD, da sich der Wert eines Amgen-Anteils am 30.10.2026 auf 466,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 235,98 Prozent angewachsen.

Amgen wurde am Markt mit 252,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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