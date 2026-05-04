Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Frühe Investition
|
04.05.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Amgen-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 231,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,431 Amgen-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.05.2026 142,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 329,82 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 42,23 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Amgen eine Börsenbewertung in Höhe von 177,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amgen Inc.
|
04.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
04.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Amgen Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|275,85
|-6,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.