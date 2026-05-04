Amgen Aktie

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WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

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Frühe Investition 04.05.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Amgen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Amgen-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 231,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,431 Amgen-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.05.2026 142,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 329,82 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 42,23 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Amgen eine Börsenbewertung in Höhe von 177,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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