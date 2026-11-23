Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Amgen-Investmentbeispiel
|
23.11.2026 16:03:41
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Amgen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Amgen-Aktie an diesem Tag 204,53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 48,893 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Amgen-Aktie auf 435,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 299,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 113,00 Prozent gesteigert.
Amgen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 234,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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