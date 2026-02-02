Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Amgen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Amgen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 285,42 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amgen-Aktie investiert, befänden sich nun 35,036 Amgen-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 978,14 USD, da sich der Wert eines Amgen-Papiers am 30.01.2026 auf 341,88 USD belief. Mit einer Performance von +19,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Amgen belief sich zuletzt auf 183,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at