Amgen Aktie

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WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

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Amgen-Investition 10.08.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amgen-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amgen-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Amgen-Anteile bei 171,23 USD. Bei einem Amgen-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,401 Amgen-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Amgen-Papiere wären am 07.08.2026 23 999,59 USD wert, da der Schlussstand 410,95 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140,00 Prozent angezogen.

Am Markt war Amgen jüngst 222,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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