Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Amgen-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amgen-Papier bei 269,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,717 Amgen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Amgen-Aktie auf 465,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 731,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,11 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Amgen zuletzt 251,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at